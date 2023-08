Exposition photographies : Dé-Rives de Mirabelle Roosenburg 13 Rue du Docteur Albéric Deguiral Carsac-Aillac, 2 septembre 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

Exposition photographies : Dé-Rives de Mirabelle Roosenburg.

du 2 septembre au 14 octobre.

ouverts tous les jours de 14h30 à 18h00.

2023-09-02 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

13 Rue du Docteur Albéric Deguiral ARTS La LIGNE BLEUE

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Photography exhibition : Dé-Rives by Mirabelle Roosenburg.

september 2 to October 14.

open daily from 2:30 pm to 6:00 pm

Exposición de fotografía: Dé-Rives de Mirabelle Roosenburg.

del 2 de septiembre al 14 de octubre.

abierta todos los días de 14.30 a 18.00 h

Ausstellung Fotografien : Dé-Rives von Mirabelle Roosenburg.

vom 2. September bis zum 14. Oktober.

täglich von 14:30 bis 18:00 Uhr geöffnet

Mise à jour le 2023-08-21 par OT du pays de Fénelon