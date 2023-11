Grande vente de livres d’occasion au profit du Téléthon 13 rue du Crozat Châteauneuf-de-Galaure, 22 novembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Venez acheter des livres d’occasion aux heures de permanences de la bibliothèque ! Recettes reversées au Téléthon !.

2023-11-22 fin : 2023-12-06 . .

13 rue du Crozat Bibliotheque L’oiseau Lire

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and buy second-hand books during library opening hours! Proceeds go to the Telethon!

Ven a comprar libros de segunda mano durante el horario de apertura de la biblioteca La recaudación se destinará al Telemaratón

Kaufen Sie gebrauchte Bücher während der Öffnungszeiten der Bibliothek! Einnahmen gehen an den Telethon!

