Le Festival En Voix ! organisé par le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne repart, pour une 6e édition, sur les routes des Hauts-de-France et, cette année, s’arrête à Chantilly. Ce festival d’art lyrique et de chant choral, le seul en France à l’échelle d’une région entière, poursuit sa volonté de porter le chant choral et l’art lyrique au plus près des habitants, dans les grandes villes comme dans les villages et en créant de nouveaux réseaux. Le Festival En Voix ! est, à la fois, une manifestation qui rassemble des artistes d’exception et un grand événement vocal de proximité, pour tous, créateur d’émotions et éveilleur de curiosités. Cette année, Chantilly a le plaisir d’accueillir deux dates de cette fabuleuse programmation.

Mardi 19 décembre : Concert « IN WINTER’S HOUSE » par l’ensemble The Gesualdo Six

Depuis des siècles, Noël et la période qui l’entoure ont inspiré et ému la plupart des compositeurs. Ce programme du remarquable ensemble vocal britannique The Gesualdo Six couvre toutes les époques, depuis la renaissance anglaise au XVe siècle avec l’ère Tudor jusqu’à aujourd’hui, chaque pièce étant choisie pour évoquer un sentiment de mystère et de joie. Une parenthèse festive et contemplative sur-mesure pour préparer votre cœur à la plus belle des fêtes avec ce florilège de chants traditionnels anglais. Welcome !

The Gesualdo Six est un ensemble vocal britannique primé, composé de certains des meilleurs chanteurs consorts du Royaume-Uni, dirigé par Owain Park. Loué pour sa programmation imaginative, l’ensemble se produit dans de nombreux festivals majeurs au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Amérique du Nord et en Australie.

Guy James, contre-ténor; Alasdair Austin, contre-ténor; Joseph Wicks, ténor; Josh Cooter, ténor; Michael Craddock, baryton; Owain Park, basse & direction artistique.

