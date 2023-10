Atelier de chant 13 Rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 11 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

venez travailler votre voix avec lou PONTIER samedi 11 novembre de 15h à 19h.



Au programme: technique vocale, polyphonie, comédie musicale.

2023-11-11 15:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. EUR.

13 Rue du Clair Vivre Centre artistique Le temps d’un mouvement

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



come and work on your voice with lou PONTIER on Saturday November 11th from 3pm to 7pm.



Program: vocal technique, polyphony, musical comedy

ven a trabajar tu voz con Lou PONTIER el sábado 11 de noviembre de 15:00 a 19:00 horas.



En el programa: técnica vocal, polifonía, comedia musical, etc

kommen Sie und arbeiten Sie an Ihrer Stimme mit lou PONTIER am Samstag, den 11. November von 15 bis 19 Uhr.



Auf dem Programm stehen Stimmtechnik, Polyphonie und Musical

