Spectacle : Un cachalot sur l’épaule par la Cie Le Chaudron Ambulant (dès 8 ans) 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 3 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Spectacle : Un cachalot sur l’épaule présenté par la Cie Le Chaudron Ambulant



Il s’agit de plonger…

Ils invitent les spectateurs dans une succession d’espaces contrastés.

Avec eux on dérive , tantôt immergés dans le présent, tantôt avant ou ailleurs..

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

13 rue du Clair Vivre Cap 26

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show: Un cachalot sur l’épaule presented by Cie Le Chaudron Ambulant



It’s all about diving…

They invite spectators into a succession of contrasting spaces.

With them, we drift, sometimes immersed in the present, sometimes before or elsewhere.

Espectáculo: Un cachalot sur l’épaule presentado por Cie Le Chaudron Ambulant



Se trata de bucear…

Invitan al público a una sucesión de espacios contrastados.

Vamos a la deriva con ellos, a veces inmersos en el presente, a veces antes o en otro lugar.

Schauspiel: Un cachalot sur l’épaule präsentiert von der Cie Le Chaudron Ambulant



Es geht darum, zu tauchen…

Sie laden die Zuschauer in eine Folge von kontrastierenden Räumen ein.

Mit ihnen driftet man ab, mal taucht man in die Gegenwart ein, mal in die Vergangenheit oder an einen anderen Ort.

