Concert immersif post folk aquatique : Atome (Thomas Garnier) 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 13 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Concert immersif pop folk aquatique : Atome

Avec Thomas Garnier / Tout public – 5€



Atome est un concert en solo à 2.

Pendant que l’un nous chante ses chansons en anglais mais pas que, l’autre nous plonge dans des sons aquatiques immersifs..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

13 rue du Clair Vivre Cap 26

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Immersive aquatic folk pop concert: Atome

With Thomas Garnier / All ages – 5?



Atome is a solo concert for 2.

While one sings his songs in English, the other immerses us in immersive aquatic sounds.

Concierto inmersivo de folk pop acuático: Atome

Con Thomas Garnier / Todas las edades – 5?



Atome es un concierto en solitario para 2.

Mientras uno canta sus canciones en inglés, el otro nos sumerge en sonidos acuáticos envolventes.

Immersives Pop-Folk-Konzert im Wasser: Atome

Mit Thomas Garnier / Für alle Altersgruppen – 5?



Atome ist ein Solokonzert für zwei Personen.

Während der eine seine Lieder auf Englisch singt, taucht der andere uns in immersive Wasserklänge ein.

Mise à jour le 2023-09-23 par Valence Romans Tourisme