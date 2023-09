Théâtre : Love Love Compagnie (dès 15 ans) 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 6 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Spectacle de théâtre : Love Love Compagnie : C’est l’histoire de trois femmes qui nous parlent de plein d’autres femmes avec leurs mots, leurs tripes, leurs rires, leurs espoirs, leurs rêves



Ouvert à tous dès 15 ans, durée 1h-1h30

Réservation obligatoire.

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

13 rue du Clair Vivre Cap 26

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Theater show : Love Love Compagnie: It’s the story of three women who tell us about lots of other women with their words, their guts, their laughter, their hopes and their dreams



Open to all aged 15 and over, duration 1h-1h30

Reservations required

Espectáculo de teatro : Love Love Compagnie : Es la historia de tres mujeres que nos hablan de muchas otras mujeres con sus palabras, sus agallas, sus risas, sus esperanzas y sus sueños



Abierto a todos a partir de 15 años, duración 1h-1h30

Reserva obligatoria

Theateraufführung : Love Love Compagnie: Es ist die Geschichte von drei Frauen, die uns mit ihren Worten, ihrem Bauchgefühl, ihrem Lachen, ihren Hoffnungen und ihren Träumen von vielen anderen Frauen erzählen



Offen für alle ab 15 Jahren, Dauer 1h-1h30

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-21 par Valence Romans Tourisme