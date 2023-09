Spectacle : Ni Fleurs ni couronnes par les Soeurs K (dès 8 ans) 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 29 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Spectacle » Ni Fleurs ni couronnes » : Cérémonie burlesque et magique à partir de 8 ans par la Cie 3 pièces cuisine et la Dame du mardi

Laissez-vous embarquer dans cette cérémonie explosive pour un dernier adieu aux grands K !.

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

13 rue du Clair Vivre Cap 26

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ni Fleurs ni Couronnes »: a burlesque and magical ceremony for ages 8 and up by Cie 3 pièces cuisine and La Dame du mardi

Let yourself be carried away in this explosive ceremony for a final farewell to the big Ks!

Ni Fleurs ni Couronnes »: una ceremonia burlesca y mágica para mayores de 8 años a cargo de Cie 3 pièces cuisine y La Dame du mardi

Déjate llevar por esta ceremonia explosiva para despedirnos de los grandes K

Show » Ni Fleurs ni couronnes »: Burleske und magische Zeremonie ab 8 Jahren von der Cie 3 pièces cuisine et la Dame du mardi

Lassen Sie sich in diese explosive Zeremonie für einen letzten Abschied von den großen Ks einbeziehen!

Mise à jour le 2023-09-21 par Valence Romans Tourisme