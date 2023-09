Berceuses du monde : Mamatissé par la Cie So Ham (dès 3 ans) 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 27 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Mamatissé par la Cie So Ham : Berceuses du monde à partir de 3ans.

2 représentations : 10h00 et 14h30 (à confirmer)

avec : Cathy Donin, Elsa Scheffer, Emilie Llamas

mise en scène : Christophe Serpinet



Réservation obligatoire au 09 53 29 67 84.

13 rue du Clair Vivre Cap 26

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mamatissé by Cie So Ham: Lullabies from around the world for ages 3 and up.

2 performances: 10:00 am and 2:30 pm (to be confirmed)

with : Cathy Donin, Elsa Scheffer, Emilie Llamas

director: Christophe Serpinet



Reservations essential on 09 53 29 67 84

Mamatissé de Cie So Ham: Canciones de cuna del mundo para niños a partir de 3 años.

2 funciones: 10.00 h y 14.30 h (por confirmar)

con : Cathy Donin, Elsa Scheffer, Emilie Llamas

dirección: Christophe Serpinet



Imprescindible reservar en el 09 53 29 67 84

Mamatissé par la Cie So Ham: Wiegenlieder aus aller Welt ab 3 Jahren.

2 Vorstellungen: 10.00 Uhr und 14.30 Uhr (noch zu bestätigen)

mit: Cathy Donin, Elsa Scheffer, Emilie Llamas

regie: Christophe Serpinet



Reservierung erforderlich unter 09 53 29 67 84

