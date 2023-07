Stage Clown et Marionette (adultes) 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère, 31 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Stage Clown et Marionnette (adultes) : Stage animé par Maya Horbacio à Romans sur Isère au Plato (26)

Nombre de participants : limité à 12 pour la qualité de l’expérience

Dates Stage de 6 jours : Lundi 31 juillet au samedi 5 août 2023.

13 rue du Clair Vivre Cap 26

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Clown and puppet workshop (adults): Workshop led by Maya Horbacio in Romans sur Isère at Plato (26)

Number of participants: limited to 12 for the quality of the experience

Dates 6-day workshop: Monday July 31 to Saturday August 5, 2023

Taller de payasos y marionetas (adultos) : Taller dirigido por Maya Horbacio en Romans sur Isère en Le Plato (26)

Número de participantes: limitado a 12 por la calidad de la experiencia

Fechas Curso de 6 días: del lunes 31 de julio al sábado 5 de agosto de 2023

Praktikum Clown und Marionette (Erwachsene) : Workshop unter der Leitung von Maya Horbacio in Romans sur Isère im Plato (26)

Teilnehmerzahl: Begrenzt auf 12 für die Qualität der Erfahrung

Daten 6-tägiger Workshop: Montag, 31. Juli bis Samstag, 5. August 2023

