Visite contée de la Forêt Enchantée 13 rue du château Altkirch, 9 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Découvrez la Forêt Enchantée sous toutes ses facettes avec un conteur ! Prévoir des chaussures et des vêtements chauds. Visite annulée si moins de cinq participants..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

13 rue du château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Discover the Enchanted Forest in all its facets with a storyteller! Bring shoes and warm clothes. Visit cancelled if less than five participants.

Descubra el Bosque Encantado en todas sus facetas con un cuentacuentos Lleve ropa y calzado de abrigo. Visita cancelada si hay menos de cinco participantes.

Entdecken Sie den Zauberwald in all seinen Facetten mit einem Märchenerzähler! Bitte bringen Sie Schuhe und warme Kleidung mit. Besichtigung wird bei weniger als fünf Teilnehmern abgesagt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme du Sundgau