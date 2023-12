Exposition MOG 13 Rue du Capitaine Guynemer Pau, 4 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Mog est artiste de street art et muraliste.

Son travail met en avant les personnalités féminines historiques et peu communes.

Elle explore les notions d’espace et de temps par le biais d’œuvres immersives.

Vous aurez peut observé son travail sur Georges Sand lors de l’exposition « la grande ExPAU » liée à l’exposition Banksy.

Cette fois ci, l’exposition immersive s’intitule « Eugenie Hulot et ses chewing-gum ».

L’artiste aime la poésie de l’insolite et cherchera, dans la présentation de ce travail, à vous transporter dans un ailleurs.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

13 Rue du Capitaine Guynemer Atelier Ambulant

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mog is a street artist and muralist.

Her work focuses on historical and unusual female figures.

She explores notions of space and time through immersive works.

You may have seen her work on Georges Sand in the exhibition « la grande ExPAU » linked to the Banksy exhibition.

This time, the immersive exhibition is entitled « Eugenie Hulot et ses chewing-gum ».

The artist loves the poetry of the unusual, and in presenting her work, she aims to transport you to another world

Mog es artista callejera y muralista.

Su obra se centra en figuras femeninas históricas e inusuales.

Explora las nociones de espacio y tiempo a través de obras inmersivas.

Es posible que haya visto su obra sobre Georges Sand en la exposición « la grande ExPAU », vinculada a la exposición de Banksy.

Esta vez, la exposición inmersiva se titula « Eugenie Hulot et ses chewing-gum » (Eugenie Hulot y sus chicles).

La artista ama la poesía de lo insólito, y al presentar su obra pretende transportarte a otro mundo

Mog ist Streetart-Künstler und Muralisten.

Ihre Arbeit konzentriert sich auf historische und ungewöhnliche Frauenpersönlichkeiten.

Sie erforscht die Begriffe Raum und Zeit in ihren immersiven Werken.

Vielleicht haben Sie ihre Arbeit über Georges Sand in der Ausstellung « La grande ExPAU » in Verbindung mit der Banksy-Ausstellung gesehen.

Dieses Mal trägt die immersive Ausstellung den Titel « Eugenie Hulot et ses chewing-gum » (Eugenie Hulot und ihre Kaugummis).

Die Künstlerin liebt die Poesie des Ungewöhnlichen und wird versuchen, Sie mit der Präsentation ihrer Arbeit in eine andere Welt zu entführen

