Le samedi 1er juillet prochain aura lieu un événement artistique autour de la street culture.

Dans la cour de l’atelier Ambulant de Pau,

13bis rue du Capitaine Guynemer, à partir de 16h :

– Friperie

– Séance de Croquis ( de 16h à 18h )

– vernissage de l’expo pluri-artistes ayant travaillés sur le thème de la Sneaker/basket

– Presentation d’une collection de Sneakers Privée

– Concert de L’ENVOÛTANTE de 22h à 23h

– Buvette et food truck sur place.

On Saturday July 1, a street culture art event will take place in the courtyard of the Atelier Ambulant in Pau.

In the courtyard of Pau?s Atelier Ambulant,

13bis rue du Capitaine Guynemer, from 4pm:

– Friperie

– Sketch session ( from 4pm to 6pm )

– vernissage of the multi-artist exhibition on the Sneaker/basket theme

– Presentation of a private sneaker collection

– Concert by L?ENVOÛTANTE from 10pm to 11pm

– Refreshment bar and food truck on site

El sábado 1 de julio tendrá lugar en el patio del Atelier Ambulant de Pau un evento artístico de cultura callejera.

En el patio del Atelier Ambulant de Pau,

13 bis rue du Capitaine Guynemer, a partir de las 16.00 h:

– Tienda de segunda mano

– Sesión de bocetos (de 16.00 a 18.00 h)

– inauguración de la exposición de varios artistas que trabajan sobre el tema Sneaker/basket

– Presentación de una colección privada de zapatillas

– Concierto de L’ENVOÛTANTE de 22:00 a 23:00 horas

– Bar y food truck in situ

Am Samstag, dem 1. Juli, findet ein künstlerisches Ereignis rund um die Straßenkultur statt.

Im Hof des Atelier Ambulant in Pau,

13bis rue du Capitaine Guynemer, ab 16 Uhr :

– Friperie

– Skizzenstunde ( von 16 bis 18 Uhr )

– vernissage der Ausstellung mit mehreren Künstlern, die sich mit dem Thema Sneaker/Sneaker auseinandergesetzt haben

– Präsentation einer privaten Sneakers-Kollektion

– Konzert von L’ENVOÛTANTE von 22.00 bis 23.00 Uhr

– Getränke und Foodtrucks vor Ort

