APERO LECTURE 13 Rue du Boulodrome Oupia, 18 avril 2024, Oupia.

Oupia,Hérault

La bibliothèque d’Oupia vous invite à ses soirées Apéro Lecture les 3èmes jeudis du mois, 1 mois sur 2 !.

2024-04-18 fin : 2024-04-18 . .

13 Rue du Boulodrome

Oupia 34210 Hérault Occitanie



The Oupia library invites you to its Apéro Lecture evenings on the 3rd Thursday of the month, every other month!

La biblioteca de Oupia le invita a sus veladas Apéro Lecture el tercer jueves de cada mes, en meses alternos

Die Bibliothek von Oupia lädt Sie zu ihren Apero-Leseabenden am 3. Donnerstag des Monats ein, jeden zweiten Monat!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC