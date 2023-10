CERCLE DE LECTURE 13 Rue du Boulodrome Oupia, 21 mars 2024, Oupia.

Oupia,Hérault

La bibliothèque d’Oupia propose un cercle de lecture les 3ème jeudis 1mois sur deux.

2024-03-21 fin : 2024-03-21 . .

13 Rue du Boulodrome

Oupia 34210 Hérault Occitanie



The Oupia library offers a reading circle on the 3rd Thursday of every other month

La biblioteca de Oupia ofrece un círculo de lectura el tercer jueves de cada dos meses

Die Bibliothek in Oupia bietet jeden dritten Donnerstag einen Lesezirkel an

Mise à jour le 2023-10-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC