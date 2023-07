30ème Nuit du Blues Festival 13 Rue du 19 Mars 1962 Léognan, 18 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Qui dit 30ème Nuit du Blues dit aussi 30ème anniversaire de Jazz And Blues !

Un évènement fêté lors de cette 53ème édition du Chicago Blues Festival qui fera halte une nouvelle fois à Léognan !

Au programme 3 plateaux, le duo TIGER ROSE ouvrira cette soirée, suivi par le trio du pianiste & chanteur BEN TOURY et pour finir le CHICAGO BLUES FESTIVAL tour 2023.

Voilà de quoi réjouir tous les amateurs, tous les publics qui depuis 30 ans soutiennent par leur présence et leur fidélité toute la musique que l’on aime…. :

Celle qui vient du blues !!!.

13 Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel G. Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The 30th Nuit du Blues is also the 30th anniversary of Jazz And Blues!

We’ll be celebrating this milestone at the 53rd edition of the Chicago Blues Festival, which will once again be stopping off in Léognan!

The programme includes 3 sets: the duo TIGER ROSE will open the evening, followed by the trio of pianist and singer BEN TOURY and to finish the CHICAGO BLUES FESTIVAL tour 2023.

There’s something for all the fans, all the audiences who for 30 years have been supporting the music we love with their presence and their loyalty…. :

The music that comes from the blues!

La 30ª edición de la Nuit du Blues es también el 30º aniversario de Jazz And Blues.

Lo celebraremos con el 53º Festival de Blues de Chicago, que una vez más hará escala en Léognan.

El programa incluye 3 actuaciones: el dúo TIGER ROSE abrirá la velada, seguido del trío del pianista y cantante BEN TOURY y, para terminar, la gira 2023 del CHICAGO BLUES FESTIVAL.

Hay algo para todos los fans, para todo el público que desde hace 30 años apoya la música que amamos con su presencia y su fidelidad…. :

¡La música que nace del blues!

Die 30. Bluesnacht bedeutet auch 30. Geburtstag von Jazz And Blues!

Ausgabe des Chicago Blues Festivals gefeiert, das wieder einmal in Léognan Station macht!

Auf dem Programm stehen drei Bühnen: Das Duo TIGER ROSE wird den Abend eröffnen, gefolgt vom Trio des Pianisten und Sängers BEN TOURY und zum Abschluss die CHICAGO BLUES FESTIVAL tour 2023.

Das ist ein Grund zur Freude für alle Liebhaber, alle Zuschauer, die seit 30 Jahren durch ihre Anwesenheit und ihre Treue die Musik unterstützen, die wir lieben? :

Die Musik, die aus dem Blues kommt!

