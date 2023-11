Journée de sensibilisation au handicap 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan, 6 décembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Les personnes en situation de handicap sont en première ligne face au manque d’accessibilité dans la vie quotidienne.

Une journée pour (re)découvrir la médiathèque sous un autre aspect avec les outils mis à disposition pour favoriser l’accessibilité. Ainsi, dans une démarche de libre accès et d’équité, permettre à chaque personne, en situation de handicap ou empêchée, d’avoir accès à un service ou un produit de façon autonome,

En partenariat avec l’Association des Paralysés de France. – France Handicap.

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

1,3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



People with disabilities are on the front line when it comes to lack of accessibility in everyday life.

A day to (re)discover the media library from a different angle, using the tools made available to promote accessibility. The aim is to enable every person, whether disabled or not, to access a service or product independently, in a spirit of free access and fairness,

In partnership with the Association des Paralysés de France. – France Handicap

Las personas con discapacidad están en primera línea cuando se trata de la falta de accesibilidad en la vida cotidiana.

Una jornada para (re)descubrir la mediateca desde otro ángulo, utilizando las herramientas disponibles para fomentar la accesibilidad. El objetivo es que todas las personas, discapacitadas o no, puedan acceder a un servicio o producto de forma independiente, en un espíritu de libre acceso y equidad,

En colaboración con la Asociación de Paralíticos de Francia. – Francia Handicap

Menschen mit Behinderungen stehen an vorderster Front, wenn es um mangelnde Barrierefreiheit im Alltag geht.

Ein Tag, um die Mediathek (wieder) unter einem anderen Aspekt zu entdecken, mit den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln, um die Zugänglichkeit zu fördern. So soll im Sinne des freien Zugangs und der Gleichberechtigung jeder Person mit Behinderung oder Behinderung ermöglicht werden, selbstständig auf eine Dienstleistung oder ein Produkt zuzugreifen,

In Partnerschaft mit der Association des Paralysés de France (Verband der Gelähmten Frankreichs). – Frankreich Handicap

