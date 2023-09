Rentrée littéraire : Café lecture 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan, 20 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

C’est la rentrée… littéraire !

Encore foisonnante cette année avec 466 romans dont 74 premiers romans français… que nous réserve la rentrée littéraire ?

La libraire de « La Curieuse », Anne Fromont, et les médiathécaires vous feront découvrir quelques-unes de leurs lectures.

Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 19:00:00. .

1,3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



It’s the start of the new literary season!

Another bumper crop this year, with 466 novels, including 74 first French novels… what does the new literary season have in store for us?

Anne Fromont, bookseller at « La Curieuse », and our media librarians will be delighted to share some of their readings with you.

Whether you’re a user of the media library network, a book lover or just curious, you’re also invited to share your thoughts on the books you’ve read.

¡Comienza la nueva temporada literaria!

Con 466 novelas este año, 74 de ellas primeras novelas francesas, ¿qué nos depara la nueva temporada literaria?

Anne Fromont, librera de « La Curieuse », y los mediatecas compartirán con usted algunas de sus lecturas favoritas.

Ya sea usuario de la red de mediatecas, aficionado a la lectura o simple curioso, también está invitado a venir y hablar de los libros que ha leído.

Der literarische Herbst ist da!

Mit 466 Romanen, darunter 74 französische Debütromane, ist die Anzahl der Romane in diesem Jahr wieder sehr hoch… Was erwartet uns in diesem Jahr?

Die Buchhändlerin von « La Curieuse », Anne Fromont, und die Mediathekarinnen werden Ihnen einige ihrer Lektüren vorstellen.

Als Nutzer des Netzes der Mediatheken, einfache Liebhaber oder Neugierige sind Sie ebenfalls eingeladen, sich bei diesem Treffen über die Bücher auszutauschen, die Sie gelesen haben.

Mise à jour le 2023-09-21 par Argentan Intercom