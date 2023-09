Rencontre littéraire et musiciale : Tiroirs à histoires 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan, 14 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

En partenariat avec la librairie Demeyère, les élèves du Conservatoire de musique, danse et théâtre vous proposent une mise en musique et en voix du livre Tiroirs à histoires, treize nuances de fêtes.

Un recueil de courtes histoires, parfois étranges, drôles, oniriques, qui débordent dans le temps et transportent ses personnages sur les terres vertes de la Suisse Normande, puis retombent en douceur… comme une fête à partager.

Édité en 2023 par l’association Écrivains en Suisse Normande, c’est une œuvre écrite à 13 auteurs et 26 mains..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 16:30:00. .

1,3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



In partnership with the Demeyère bookshop, students from the Conservatoire de musique, danse et théâtre present a musical and vocal setting of the book Tiroirs à histoires, treize nuances de fêtes.

A collection of short stories, sometimes strange, funny and dreamlike, that travel back in time and transport their characters to the green lands of Suisse Normande, then gently fall back into place… like a feast to be shared.

Published in 2023 by the association Écrivains en Suisse Normande, this is a work written by 13 authors and 26 hands.

En colaboración con la librería Demeyère, los alumnos del Conservatoire de musique, danse et théâtre interpretarán una puesta en escena musical y vocal del libro Tiroirs à histoires, treize nuances de fêtes.

Una colección de historias cortas, algunas extrañas, divertidas y oníricas, que viajan en el tiempo y transportan a los personajes a las verdes tierras de Suisse Normande, antes de volver suavemente a su lugar… como una fiesta para compartir.

Publicado en 2023 por la asociación Écrivains en Suisse Normande, es una obra escrita por 13 autores y 26 manos.

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Demeyère präsentieren Ihnen die Schüler des Konservatoriums für Musik, Tanz und Theater eine musikalische und stimmliche Umsetzung des Buches Tiroirs à histoires, treize nuances de fêtes (Geschichtenschubladen, dreizehn Nuancen von Festen).

Eine Sammlung von kurzen, manchmal seltsamen, lustigen und traumhaften Geschichten, die in der Zeit schwanken und ihre Figuren in die grünen Landstriche der Normannischen Schweiz entführen, um dann wieder sanft abzufallen … wie ein Fest, das es zu teilen gilt.

Das Buch wurde 2023 von der Vereinigung Écrivains en Suisse Normande herausgegeben und ist ein Werk, das von 13 Autoren und 26 Händen geschrieben wurde.

Mise à jour le 2023-09-21 par Argentan Intercom