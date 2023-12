Projection/débat : « Et en plus ils dansent ! » – Taol Kurun 2024 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-30 20:30:00

fin : 2024-01-30 23:00:00 . Quatre danseurs osent parler publiquement pour la première fois de leur homosexualité, pour dénoncer mais aussi pour raconter la solidarité et le soutien qu’ils ont éprouvés dans ce milieu si particulier qui les a accueillis, les cercles celtiques.

En présence des 2 réalisateurs et des danseurs interviewés.

Un court-métrage « Gavotte ar braz » sera projeté en 1ère partie. Quand un barde du Kreiz Breizh et un rappeur sénégalais se répondent.

Organisé dans le cadre du festival Taol Kurun. .

13 Rue des Moulins Cinéma Le Kerfany

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

