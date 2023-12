Marché de Noël de Cuverville 13 Rue des Hauts Fourneaux Cuverville, 1 décembre 2023, Cuverville.

Cuverville,Calvados

A ne pas manquer, le ́ ̈ :De nombreux ́ seront présents (articles de couture, bougies, peintures, bijoux, … etc)Les proposeront la vente de spécialités culinaires à consommer sur place ou à emporter. Vin & chocolat chauds + crêpes à déguster. :de 14h à 16h30 : M de 14h30 à 15h30 : ̀ ̀ ̈ (photos par le club photo de Cuverville)Mais aussi, toute la journée : ̀ ̈ à déposer dans la boîte prévue à cet effet, en partenariat avec la Croix Rouge FrançaiseUne partie des bénéfices sera reversée au TÉLETHON. N’hésitez pas à partager autour de vous, et venir en famille, entre amis, entre voisins !.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

13 Rue des Hauts Fourneaux Salle des fêtes Jacques Jamet

Cuverville 14840 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer