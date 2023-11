VROO : UNE EXPÉRIENCE AUDIOVISUELLE IMMERSIVE POUR LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 13 Rue des Écoles Saint-Mihiel, 21 novembre 2023, Saint-Mihiel.

La bibliothèque municipale vous propose d’entrer dans l’univers 3D de la création audiovisuelle. Venez vivre une expérience filmique à 360° à travers 6 films courts et immersifs. En partenariat avec le Département de la Meuse, Entrée libre.

Du mardi 21 au mardi 28 novembre, Bibliothèque municipale, 13 rue des écoles.. Tout public

Vendredi 2023-11-21 fin : 2023-11-28 . 0 EUR.

13 Rue des Écoles Bibliothèque municipale

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The municipal library invites you to enter the 3D world of audiovisual creation. Come and enjoy a 360° film experience through 6 short, immersive films. In partnership with the Département de la Meuse, free admission.

From Tuesday November 21 to Tuesday November 28, Bibliothèque municipale, 13 rue des écoles.

La biblioteca municipal le invita a adentrarse en el mundo 3D de la creación audiovisual. Venga y disfrute de una experiencia cinematográfica de 360° a través de 6 cortometrajes inmersivos. En colaboración con el Département de la Meuse, entrada gratuita.

Del martes 21 al martes 28 de noviembre, Biblioteca municipal, 13 rue des écoles.

Die Stadtbibliothek lädt Sie ein, in die 3D-Welt der audiovisuellen Kreation einzutauchen. Erleben Sie eine 360°-Filmerfahrung in 6 kurzen und immersiven Filmen. In Zusammenarbeit mit dem Département de la Meuse, Eintritt frei.

Dienstag, 21. bis Dienstag, 28. November, Stadtbibliothek, 13 rue des écoles.

