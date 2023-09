CAFÉ LECTURE COUPS DE COEUR 13 rue des écoles Saint-Mihiel, 13 octobre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Partage de lectures, livres, revues, films, musiques, autour d’une boisson dans une ambiance conviviale.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 09:15:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

13 rue des écoles Bibliothèque municipale

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Sharing readings, books, magazines, films and music over a drink in a convivial atmosphere.

Compartir lecturas, libros, revistas, películas y música tomando una copa en un ambiente agradable.

Austausch von Lektüre, Büchern, Zeitschriften, Filmen und Musik bei einem Getränk in einer geselligen Atmosphäre.

