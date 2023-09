HEURE DU CONTE 13 Rue des écoles Saint-Mihiel, 27 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Lecture d’un conte ou d’une histoire, suivie d’un atelier bricolage, proposée par la bibliothèque. Différents thèmes sont abordés au fil des semaines.. Enfants

Mercredi 2023-09-27 13:30:00 fin : 2023-09-27 . 0 EUR.

13 Rue des écoles Bibliothèque de prêt

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Reading of a tale or a story, followed by a craft workshop, offered by the library. Different themes are discussed each week.

Lectura de un cuento o historia, seguida de un taller de manualidades, ofrecido por la biblioteca. Cada semana se tratan temas diferentes.

Von der Bibliothek angebotene Lesung eines Märchens oder einer Geschichte mit anschließendem Bastelworkshop. Im Laufe der Wochen werden verschiedene Themen behandelt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT COEUR DE LORRAINE