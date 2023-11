Théâtre : Histoire(s) commune(s) 13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim, 21 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Par la Théâtre National du Sécateur. Au travers d’anecdotes, un récit universel porteur d’espoir et de dignité, lumineux, troublant jusqu’au vertige et prometteur vers une identité française réhabilitée ?.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

13 Rue des 3 Châteaux

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



By Théâtre National du Sécateur. Through anecdotes, a universal tale of hope and dignity, luminous, disturbing to the point of vertigo, and promising a rehabilitated French identity?

Por el Théâtre National du Sécateur. A través de anécdotas, un relato universal de esperanza y dignidad, luminoso, inquietante hasta el vértigo y prometedor de una identidad francesa rehabilitada..

Von der Théâtre National du Sécateur. Anhand von Anekdoten eine universelle Erzählung, die Hoffnung und Würde vermittelt, leuchtend, verwirrend bis zum Schwindel und vielversprechend in Richtung einer rehabilitierten französischen Identität?

