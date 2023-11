Conférences de l’Université Populaire du Vignoble 13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim, 16 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Au programme cet automne : Sarah Bernhardt, Anne de Kiev, Diane de Poitiers, la Reine Margot, Madame de Montespan, Madame de Maintenon..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:00:00. EUR.

13 Rue des 3 Châteaux

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



On the program this autumn: Sarah Bernhardt, Anne de Kiev, Diane de Poitiers, Queen Margot, Madame de Montespan, Madame de Maintenon.

En el programa de este otoño: Sarah Bernhardt, Ana de Kiev, Diana de Poitiers, la reina Margot, Madame de Montespan, Madame de Maintenon.

In diesem Herbst stehen auf dem Programm: Sarah Bernhardt, Anne de Kiev, Diane de Poitiers, Königin Margot, Madame de Montespan, Madame de Maintenon.

