Théatre : Double Axel-le 13 Rue des 3 Châteaux, 9 juin 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Venez voir une comédie savoureuse, pleine de portes qui s’ouvrent et se ferment, de quiproquos et de jeux de mots, et avec des personnages étonnants !.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-10 22:00:00. EUR.

13 Rue des 3 Châteaux

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Come and see a tasty comedy, full of doors that open and close, misunderstandings and puns, and with amazing characters!

Venga a ver una comedia sabrosa, llena de puertas que se abren y se cierran, malentendidos y juegos de palabras, ¡y con personajes sorprendentes!

Erleben Sie eine köstliche Komödie voller sich öffnender und schließender Türen, Missverständnisse und Wortspiele und mit erstaunlichen Charakteren!

