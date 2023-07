Le Cabaret d’Impro du Club Sandwich 13 rue de Pfastatt Mulhouse, 9 août 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Passez un bon moment en compagnie de Club Sandwich qui vous propose un spectacle d’improvisation coloré et dynamique. Situé à La Gargote à Motoco, vous pourrez également boire un verre et déguster une bonne tarte flambée..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 22:30:00. 0 EUR.

13 rue de Pfastatt

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy Club Sandwich’s colorful and dynamic improv show. At La Gargote à Motoco, you can also enjoy a drink and a tarte flambée.

Pase un rato agradable con el Club Sandwich, un espectáculo de improvisación colorista y dinámico. En La Gargote à Motoco también podrá disfrutar de una bebida y una tarta flambeada.

Verbringen Sie eine gute Zeit in der Gesellschaft von Club Sandwich, der Ihnen eine bunte und dynamische Improvisationsshow bietet. In La Gargote à Motoco gelegen, können Sie hier auch etwas trinken und einen leckeren Flammkuchen genießen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région