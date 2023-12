Braderie de l’espoir 13 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne, 3 décembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la braderie de l’espoir organisée par l’association « La Pelote de Kiri » ! Cet évènement a pour but d’aider une famille à financer un fauteuil roulant électrique afin de faciliter les déplacements de leur enfant..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 12:00:00. EUR.

13 Rue de Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the « braderie de l’espoir » organized by the « La Pelote de Kiri » association! The aim of this event is to help a family finance an electric wheelchair to facilitate their child’s mobility.

Venid todos a la « braderie de l’espoir » organizada por la asociación « La Pelote de Kiri » El objetivo de este evento es ayudar a una familia a financiar una silla de ruedas eléctrica para facilitar los desplazamientos de su hijo.

Kommen Sie zahlreich zur Braderie der Hoffnung, die vom Verein « La Pelote de Kiri » organisiert wird! Diese Veranstaltung soll einer Familie helfen, einen elektrischen Rollstuhl zu finanzieren, um ihrem Kind die Fortbewegung zu erleichtern.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT du Pays de Lauzun