Stage éveil de la conscience 13 rue de l’Emballage Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Stage éveil de la conscience 13 rue de l’Emballage Vichy, 22 octobre 2023, Vichy. Vichy,Allier Méditations guidées, éveil des chakras, développement des facultés extrasensorielles..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:30:00. EUR.

13 rue de l’Emballage Foyer des Jeunes Travailleurs

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided meditations, chakra awakening, development of extrasensory faculties. Meditaciones guiadas, despertar de los chakras, desarrollo de las facultades extrasensoriales. Geführte Meditationen, Erwecken der Chakren, Entwicklung außersinnlicher Fähigkeiten. Mise à jour le 2023-09-23 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu 13 rue de l'Emballage Adresse 13 rue de l'Emballage Foyer des Jeunes Travailleurs Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 13 rue de l'Emballage Vichy latitude longitude 46.130316;3.431122

13 rue de l'Emballage Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/