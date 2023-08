Stage éveil de la conscience 13, Rue de l’emballage Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Stage éveil de la conscience 13, Rue de l’emballage Vichy, 17 septembre 2023, Vichy. Vichy,Allier Méditations guidées, éveil des chakras, développement des perceptions intuitives, remote viewing..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

13, Rue de l’emballage Foyer des jeunes travailleurs

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided meditations, chakra awakening, development of intuitive perceptions, remote viewing. Meditaciones guiadas, despertar de los chakras, desarrollo de percepciones intuitivas, visión remota. Geführte Meditationen, Erwecken der Chakren, Entwicklung intuitiver Wahrnehmungen, Remote Viewing. Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu 13, Rue de l'emballage Adresse 13, Rue de l'emballage Foyer des jeunes travailleurs Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 13, Rue de l'emballage Vichy latitude longitude 46.130316;3.431122

13, Rue de l'emballage Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/