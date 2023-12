Soirée de Noël 13 rue de l’église Vieil-Moutier Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-15 . La commune de Vieil-Moutier / La Calique organise une soirée de Noël

le Vendredi 15 Décembre de 16h00 à 22h00

Renseignements / Inscriptions au marché : 06 37 05 04 84 / 07 71 82 28 96 .

13 rue de l’église

Vieil-Moutier 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France

