LA ROUTE DES CRÈCHES À HAM-SOUS-VARSBERG 13 rue de l’Église Ham-sous-Varsberg, 30 novembre 2023, Ham-sous-Varsberg.

Ham-sous-Varsberg,Moselle

La crèche extérieure est montée par le service technique de la commune.. Tout public

Vendredi 2023-11-30 08:00:00 fin : 2024-01-08 17:00:00. 0 EUR.

13 rue de l’Église Devant l’église

Ham-sous-Varsberg 57880 Moselle Grand Est



The external crèche is set up by the technical service of the municipality.

El catre de exterior lo monta el departamento técnico del municipio.

Die Außenkrippe wird von der technischen Abteilung der Gemeinde aufgebaut.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE