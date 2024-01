Concert Da Pacem du choeur Evocation 13 rue de l’Eglise Dorlisheim, dimanche 4 février 2024.

Dorlisheim Bas-Rhin

Début : 2024-02-04 17:00:00

Dans un mélange harmonieux de genres musicaux, cet ensemble vocal, exclusivement a capella, explorez la diversité des émotions humaines à travers des œuvres sacrées ou profanes, baroques, romantiques ou contemporaines.

Ce programme offre une parenthèse de sérénité et vous invite à vous laisser porter par l’atmosphère tantôt apaisée et douce, parfois réjouie ou encore fervente

Que ce soient des œuvres sacrées ou profanes, baroques, romantiques ou contemporaines, l'ensemble de ce programme, exclusivement a capella, évoque la paix, avec des pièces écrites en réponse à un attentat, en cadeau de mariage, inspirées d'un paysage ou encore pour exprimer sa foi en Dieu…

Ce programme offre une parenthèse de sérénité et vous invite à vous laisser porter par l’atmosphère tantôt apaisée et douce, parfois réjouie ou encore fervente. Ces œuvres, allant de quatre à huit voix, traversent le temps : de Jean-Sébastien BACH à Heinrich SCHÜTZ, de Arvo PÄRT à Eric WHITACRE en passant par Felix MENDELSSOHN ou Ola GJEILO. La direction artistique est confiée à Pascale PARAYRE. Elle a créé cet ensemble en 2015. Organiste de formation, elle a été professeure de musique en collège pendant près de 20 ans, avant de devenir personnel de direction d’un établissement scolaire. Autodidacte au départ, elle a entrepris une formation en direction de chœur dans la classe de Catherine FENDER à COLMAR, où elle a obtenu son DEM en 2017

13 rue de l’Eglise

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est arlettejost1@gmail.com



