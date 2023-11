Concert de Noël Cotton Fields 13 rue de l’Eglise Dorlisheim, 3 décembre 2023, Dorlisheim.

Dorlisheim,Bas-Rhin

Un nouveau programme musical pour vivre la magie de Noël :

Entre hymnes traditionnels, spirituals et gospels, parfois teintés de jazz ou de blues, Cotton Fields vous invite à partager des moments de douceur..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

13 rue de l’Eglise

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



A new musical program to experience the magic of Christmas:

From traditional hymns to spirituals and gospels, sometimes tinged with jazz or blues, Cotton Fields invites you to share sweet moments.

Un nuevo programa musical para vivir la magia de la Navidad:

Desde himnos tradicionales hasta espirituales y evangelios, a veces teñidos de jazz o blues, Cotton Fields le invita a compartir dulces momentos.

Ein neues musikalisches Programm, um den Zauber von Weihnachten zu erleben :

Zwischen traditionellen Hymnen, Spirituals und Gospels, die manchmal mit Jazz oder Blues gefärbt sind, lädt Cotton Fields Sie ein, sanfte Momente zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig