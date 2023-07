La Bataille de La Capelle et de ses environs en 1940 13 Rue de l’Armistice La Capelle, 7 mai 2023, La Capelle.

La Capelle,Aisne

Mettez vous dans la peau d’un combattant en venant découvrir l’exposition de la ville de La Capelle en mai 1940..

2023-05-07 fin : 2023-11-07 17:00:00. 0 .

13 Rue de l’Armistice

La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France



Put yourself in the shoes of a combatant by discovering the exhibition of the town of La Capelle in May 1940.

Póngase en la piel de un combatiente visitando la exposición sobre la ciudad de La Capelle en mayo de 1940.

Versetzen Sie sich in die Rolle eines Kämpfers, indem Sie die Ausstellung über die Stadt La Capelle im Mai 1940 besuchen.

