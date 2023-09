Dîner au Jardin Secret | Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes 13 rue de l’Araignée Cotignac, 20 octobre 2023, Cotignac.

Cotignac,Var

Niché au cœur d’une nature préservée, au sein du domaine Lou Calen, le restaurant Jardin Secret vous accueille dans une bastide de 200 ans, chargée d’histoire au milieu des vignes et des oliviers..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

13 rue de l’Araignée Restaurant Jardin Secret

Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nestled in the heart of the Lou Calen estate, the Jardin Secret restaurant welcomes you to a 200-year-old bastide steeped in history, surrounded by vineyards and olive groves.

Enclavado en plena naturaleza preservada, en el corazón de la finca Lou Calen, el restaurante Jardin Secret le da la bienvenida en una bastida de 200 años, llena de historia, en medio de viñedos y olivos.

Das Restaurant Jardin Secret liegt inmitten einer geschützten Natur auf dem Landgut Lou Calen und empfängt Sie in einer 200 Jahre alten, geschichtsträchtigen Bastide inmitten von Weinbergen und Olivenbäumen.

