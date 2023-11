Spectacle théâtral « PETIT DÉJEUNER COMPRIS » de Christine Reverho 13 Rue de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet, 1 décembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

« On s’est tous arrêté un jour, que ce soit par plaisir, par hasard ou par nécessité, dans une chambre d’hôtel. Mais une chambre d’hôtel n’est pas qu’un simple lieu de passage, c’est aussi un lieu empli de tous les êtres qui l’ont habité. Chaque fois que je me suis retrouvée dans une de ces chambres, je n’ai pu m’empêcher d’imaginer les hommes et les femmes qui y ont séjourné avant moi. Comment étaient-ils ? Qu’ont-ils vécu ? Des moments heureux ? Des moments de la vie de tous les jours ? Une chambre d’hôtel est un lieu neutre, souvent propice à la confidence ou au règlement de compte. »

L’entrée est libre et au chapeau. Le chapeau sera entièrement reversé au bénéfice du Téléthon..

13 Rue de l’Abbé Gaillard Salle des fêtes Jean Paul Fabre de Belin

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« We’ve all stopped off at a hotel room at some point, whether by pleasure, chance or necessity. But a hotel room isn’t just a place to pass through, it’s also a place filled with all the people who have lived there. Every time I found myself in one of these rooms, I couldn’t help imagining the men and women who had stayed there before me. What were they like? What did they experience? Happy times? Moments of everyday life? A hotel room is a neutral place, often conducive to confidences or settling scores

Admission is free and by the hat. All proceeds will be donated to the Telethon.

« Todos hemos parado alguna vez en una habitación de hotel, ya sea por placer, por casualidad o por necesidad. Pero una habitación de hotel es algo más que un lugar de paso; es también un lugar lleno de todas las personas que han vivido allí. Cada vez que me encontraba en una de estas habitaciones, no podía evitar imaginarme a los hombres y mujeres que se habían alojado allí antes que yo. ¿Cómo eran? ¿Qué vivieron? ¿Tiempos felices? ¿Momentos de la vida cotidiana? Una habitación de hotel es un lugar neutro, a menudo propicio para confidencias o ajustes de cuentas

La entrada es gratuita y por sombrero. Todo lo recaudado se destinará al Telemaratón.

« Wir alle haben schon einmal in einem Hotelzimmer eingecheckt, sei es aus Spaß, Zufall oder Notwendigkeit. Aber ein Hotelzimmer ist nicht nur ein Ort der Durchreise, sondern auch ein Ort, der von all den Menschen erfüllt ist, die ihn bewohnt haben. Jedes Mal, wenn ich mich in einem dieser Zimmer befand, konnte ich nicht anders, als mir die Männer und Frauen vorzustellen, die vor mir dort gewohnt hatten. Wie waren sie? Was haben sie erlebt? Glückliche Momente? Alltägliche Momente? Ein Hotelzimmer ist ein neutraler Ort, der oft dazu einlädt, sich mit jemandem zu unterhalten oder eine Rechnung zu begleichen. »

Der Eintritt ist frei und wird mit einem Hut bezahlt. Der Hut wird vollständig an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Val de l’Eyre