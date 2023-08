Promenade des sens – Initiation à la dégustation 13 Rue de la Rivière Queyrac, 19 octobre 2023, Queyrac.

Queyrac,Gironde

Venez découvrir un lieu authentique, à l’histoire inattendue durant une visite guidée et animée des chais du Château Saint-Hilaire.

Développez vos sens lors de cette escapade médocaine en goûtant les raisins tout juste récoltés des cépages phares de notre région.

Devinez les parfums des Grands Vins du Médoc avec le jeu du Nez du Vin.

Dégustez les différentes cuvées des Domaines Uijttewaal, aux styles bien distincts.

Enfin, testez-vous en répondant à notre mini-quiz et tentez de remporter un Stop-goutte du Château Saint-Hilaire !.

2023-10-19 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

13 Rue de la Rivière

Queyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an authentic place with an unexpected history during a guided tour of the Château Saint-Hilaire cellars.

Expand your senses on this Médoc escapade as you taste freshly harvested grapes from our region?s flagship grape varieties.

Guess the scents of the Médoc’s great wines with the Wine Nose game.

Taste the different cuvées from Domaines Uijttewaal, each with its own distinct style.

And finally, take our mini-quiz for a chance to win a Château Saint-Hilaire Stop-goutte!

Venga a descubrir un lugar auténtico con una historia inesperada durante una visita guiada a las bodegas del Château Saint-Hilaire.

Desarrolle sus sentidos durante esta escapada al Médoc degustando las uvas recién vendimiadas de las variedades emblemáticas de nuestra región.

Adivine los aromas de los grandes vinos del Médoc con el juego de la Nariz del Vino.

Pruebe las diferentes añadas de Domaines Uijttewaal, cada una con su estilo propio.

Por último, participe en nuestro minicuestionario y pruebe suerte para ganar una Stop-goutte de Château Saint-Hilaire

Entdecken Sie einen authentischen Ort mit einer unerwarteten Geschichte während einer geführten und animierten Tour durch die Weinkeller des Château Saint-Hilaire.

Erweitern Sie Ihre Sinne bei diesem Ausflug ins Médoc und probieren Sie die frisch geernteten Trauben der wichtigsten Rebsorten unserer Region.

Erraten Sie die Düfte der großen Weine des Médoc mit dem Spiel « Nez du Vin » (Weinnase).

Probieren Sie die verschiedenen Cuvées der Domaines Uijttewaal, die sich in ihren Stilen deutlich voneinander unterscheiden.

Stellen Sie sich schließlich selbst auf die Probe, indem Sie unser Mini-Quiz beantworten und versuchen Sie, einen Tropfstopp von Château Saint-Hilaire zu gewinnen!

