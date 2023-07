LA GRANDE TOURNÉE D’ÉTÉ DE RADIO NOVA 2023 – MONTPELLIER 13 rue de la république Montpellier, 29 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Cet été, La Grande Tournée de Radio Nova fête ses quinze ans !

La Grande Tournée d’été de Radio Nova, c’est une émission en live, une fête, de l’inattendu et des aventures rocambolesques dans notre camping-car flambant-vieux. Plus d’une vingtaine d’étapes au gré des villes et des festivals partenaires de l’événement..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

13 rue de la république

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



This summer, Radio Nova’s La Grande Tourne?e celebrates its 15th anniversary!

Radio Nova’s original Grande Tourne?e is a live show, a party, the unexpected and wild adventures in our brand-new camper van. More than twenty stages in the towns and festivals that are our event partners.

Este verano, La Grande Tourne?e de Radio Nova celebra su 15º aniversario

La Grande Tourne?e original de Radio Nova es un espectáculo en directo, una fiesta, lo inesperado y algunas aventuras salvajes en nuestra flamante furgoneta camper. Más de veinte escenarios recorren las ciudades y los festivales que participan en el evento.

Die Große Tournee von Radio Nova feiert in diesem Sommer ihr 15-jähriges Jubiläum!

Die Große Tournee von Radio Nova ist eine Live-Emission, eine Party, Unerwartetes und unglaubliche Abenteuer in unserem brandneuen Wohnmobil. Mehr als zwanzig Etappen in den Städten und auf den Festivals, die als Partner des Events fungieren.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT MONTPELLIER