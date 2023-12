LA FORCE DU TRAIT : L’EXPO MUSCLÉE ! 13 Rue de la Pleau Toulouse, 9 janvier 2024 10:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Accrochage temporaire d’arts graphiques des collections du musée Paul-Dupuy et du musée Georges-Labit.

2024-01-09 fin : 2024-05-05 18:00:00. EUR.

13 Rue de la Pleau MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Temporary display of graphic arts from the Musée Paul-Dupuy and Musée Georges-Labit collections

Exposición temporal de artes gráficas de las colecciones de los museos Paul-Dupuy y Georges-Labit

Temporäre Ausstellung von Grafiken aus den Sammlungen des Paul-Dupuy-Museums und des Georges-Labit-Museums

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE