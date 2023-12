SECRETS DE CLÉS, TRÉSORS CACHÉS : UNE ENQUÊTE DE MISS CLARISSE TINQUIETTE 13 Rue de la Pleau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:00:00

fin : 2024-01-03 16:00:00 Plongée en famille dans les merveilleuses du musée avec une visite insolite !.

Voyageuse dans le temps, Clarisse s’interroge avec vous sur cette étrange habitude humaine de créer des contenants très élaborés pour y placer ses trésors de toute nature. Du carnet de bal au coffre de mariage, du soulier au plumier, de l’élixir à la robe de bal, penchons-nous sur la lucarne magique de la préciosité. Dans le plaisir renouvelé de la curiosité, teintée d’humour, laissons s’échapper du flacon des secrets bien gardés et des histoires surprenantes. 3 EUR.

13 Rue de la Pleau MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

