Programme Spécial Passage de la Flamme : Rencontre avec Adib El Sarakby ! 13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois, 20 janvier 2024, Neuville-aux-Bois.

Neuville-aux-Bois Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:30:00

fin : 2024-01-20

Rencontre avec un sportif.

Tous les mois, et cela à partir de Janvier 2024, retrouvez notre nouveau rendez-vous :

– Rencontre avec un sportif de haut niveau

Cet évènement mensuel débutera le samedi 20 janvier 2024, à 15h30, à la salle des Fêtes de Neuville-aux-Bois, avec le Champion de France du Para-dressage : Adib El Sarakby ! Le sportif, en route vers les Jeux Paralympiques 2024, animera une conférence sur sa carrière et répondra aux questions des personnes présentes. L’entrée est gratuite !

À savoir que tous les mois, un sportif viendra à Neuville-aux-Bois… Les dates vous seront dévoilées au fur et à mesure sur notre page Facebook, via tous nos canaux de diffusion ainsi que ceux du Département du Loiret. Restez connectés !

13 Rue de la Pichardière

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



