Programme spécial Passage de la Flamme : Lecture Théâtralisée « Courir » 13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois, 19 janvier 2024, Neuville-aux-Bois.

Neuville-aux-Bois Loiret

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Lecture théâtralisée.

La Flamme Olympique passera à Neuville-aux-Bois le mercredi 10 juillet 2024… En cette occasion, la Mairie organise une lecture théâtralisée, nommée « Courir », avec la Compagnie Le Théâtre de l’Imprévu, le :

vendredi 19 janvier 2024, à 20h, à la salle des Fêtes.

Un chef d’œuvre qui raconte le destin exceptionnel d’Emil Zatopek, coureur de fond tchécoslovaque, champion olympique à Londres et à Helsinki et recordman du monde à maintes reprises sur le 5 000m, le 10 000m et le marathon.

13 Rue de la Pichardière

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



