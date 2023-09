Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes en Nièvre 13 rue de la Petite Vendée Bazolles Catégories d’Évènement: Bazolles

Nièvre Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes en Nièvre 13 rue de la Petite Vendée Bazolles, 28 octobre 2023, Bazolles. Bazolles,Nièvre .

2023-10-28 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

13 rue de la Petite Vendée Baye

Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-26 par OT AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS Détails Catégories d’Évènement: Bazolles, Nièvre Autres Lieu 13 rue de la Petite Vendée Adresse 13 rue de la Petite Vendée Baye Ville Bazolles Departement Nièvre Lieu Ville 13 rue de la Petite Vendée Bazolles latitude longitude 47.16367;3.62035

13 rue de la Petite Vendée Bazolles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazolles/