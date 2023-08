JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : BIBLIOTHÈQUE PIERRE MESSMER 13 rue de la Paix Sarrebourg, 16 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Dans le cadre des journées du patrimoine la bibliothèque municipale Pierre Messmer ouvrira l’accès à tous à la Collection Messmer, des ouvrages rares et précieux provenant de la bibliothèque personnelle de Pierre Messmer. En parallèle, dans la cour de la bibliothèque aura lieu son traditionnel marché du livre, dimanche.. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

13 rue de la Paix

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



As part of the Heritage Days, the Pierre Messmer municipal library will be opening its Messmer Collection to the public, featuring rare and precious works from Pierre Messmer’s personal library. At the same time, the library’s courtyard will host its traditional book market on Sunday.

Como parte de las celebraciones de las Jornadas del Patrimonio, la biblioteca municipal Pierre Messmer abrirá al público su Colección Messmer, con obras raras y valiosas de la biblioteca personal de Pierre Messmer. Al mismo tiempo, la biblioteca celebrará el domingo su tradicional mercadillo de libros en su patio.

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals wird die Stadtbibliothek Pierre Messmer die Collection Messmer, seltene und wertvolle Werke aus der persönlichen Bibliothek von Pierre Messmer, für alle zugänglich machen. Parallel dazu findet am Sonntag im Hof der Bibliothek der traditionelle Büchermarkt statt.

