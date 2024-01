Cet évènement est passé Daniel Gloria, un disciple d’Albert Gleizes 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire Daniel Gloria, un disciple d’Albert Gleizes 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial, 18 mars 2023, Paray-le-Monial. Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-18 10:00:00

fin : 2024-01-07 12:30:00 . Grande figure de l’avant-garde artistique du XXe siècle et théoricien du cubisme, Albert Gleizes s’est efforcé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à transmuer des thèmes chrétiens en langage pictural cubiste. Il a rassemblé autour de lui de nombreux artistes dont le lyonnais, Daniel Gloria, un des premiers peintres à se dédier à la mosaïque à partir des années 1960.

L’exposition Daniel Gloria, un disciple d’Albert Gleizes présente l’ensemble des dessins du fonds d’atelier autour du sujet religieux, illustrant majoritairement la période des années cinquante (à l’exception de deux œuvres plus tardives préparatoires à des mosaïques). EUR.

13 Rue de la Paix Musée du Hiéron

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-08-30 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Code postal 71600 Lieu 13 Rue de la Paix Adresse 13 Rue de la Paix Musée du Hiéron Ville Paray-le-Monial Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Latitude 46.45182 Longitude 4.12302 latitude longitude 46.45182;4.12302

13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paray-le-monial/