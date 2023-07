CONFÉRENCE D’ASTRONOGEEK 13 Rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg, 9 août 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

A l’occasion de la Nuit des Étoiles, la bibliothèque organise une conférence sur l’astronomie et discussion avec AstronoGeek (Youtuber spécialisé dans la vulgarisation de l’astronomie, ayant près de 850 000 followers) et Pierre Pfeiffer, président de l’association Albiréo 57. Entrée libre, renseignements par téléphone ou mail.. Tout public

Mercredi 2023-08-09 14:00:00 fin : 2023-08-09 16:00:00. 0 EUR.

13 Rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer Bibliothèque municipale Pierre Messmer

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



To mark Nuit des Étoiles, the library is organizing an astronomy conference and discussion with AstronoGeek (a Youtuber specializing in the popularization of astronomy, with almost 850,000 followers) and Pierre Pfeiffer, president of the Albiréo 57 association. Free admission, information by phone or e-mail.

Con motivo de la Noche de las Estrellas, la biblioteca organiza una conferencia sobre astronomía y un coloquio con AstronoGeek (youtuber especializado en divulgación astronómica, con casi 850.000 seguidores) y Pierre Pfeiffer, presidente de la asociación Albiréo 57. Entrada gratuita, información por teléfono o correo electrónico.

Anlässlich der Nacht der Sterne organisiert die Bibliothek einen Vortrag über Astronomie und Diskussion mit AstronoGeek (Youtuber, der sich auf die Popularisierung der Astronomie spezialisiert hat und fast 850.000 Follower hat) und Pierre Pfeiffer, dem Vorsitzenden des Vereins Albiréo 57. Eintritt frei, Informationen per Telefon oder E-Mail.

