Les dernières acquisitions et donations du musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’enrichissement des collections est une des missions essentielles de nos Musées. Le Musée du Pavillon de Vendôme constitue depuis plusieurs années un fonds d’œuvres contemporaines, qui sont toutes en lien avec les collections, l’histoire du musée..

2023-10-13 fin : 2024-02-04 . EUR.

13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée du Pavillon de Vendôme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The enrichment of collections is one of the essential missions of our Museums. For several years now, the Musée du Pavillon de Vendôme has been building up a collection of contemporary works, all of which are linked to the museum?s collections and history.

El enriquecimiento de las colecciones es una de las misiones esenciales de nuestros Museos. Desde hace varios años, el Musée du Pavillon de Vendôme está constituyendo una colección de obras contemporáneas, todas ellas vinculadas a las colecciones y a la historia del museo.

Die Erweiterung der Sammlungen ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Museen. Das Musée du Pavillon de Vendôme baut seit mehreren Jahren eine Sammlung zeitgenössischer Werke auf, die alle in Verbindung mit den Sammlungen und der Geschichte des Museums stehen.

