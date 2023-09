Salon des Métiers d’Art et d’Excellence 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence, 30 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’Association Régionale des Entreprises du Patrimoine Vivant Sud Paca (AREPV Sud Paca) organise le Salon des Métiers d’Art et d’Excellence qui se dérouler à Aix-en-Provence au Pavillon Vendôme..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée du Pavillon de Vendôme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association Régionale des Entreprises du Patrimoine Vivant Sud Paca (AREPV Sud Paca) is organizing the Salon des Métiers d’Art et d’Excellence, to be held in Aix-en-Provence at the Pavillon Vendôme.

La Association Régionale des Entreprises du Patrimoine Vivant Sud Paca (AREPV Sud Paca) organiza el Salon des Métiers d’Art et d’Excellence en Aix-en-Provence, en el Pavillon Vendôme.

Die Association Régionale des Entreprises du Patrimoine Vivant Sud Paca (AREPV Sud Paca) organisiert den Salon des Métiers d’Art et d’Excellence, der in Aix-en-Provence im Pavillon Vendôme stattfindet.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence